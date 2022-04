sport, australian-rules-football,

Corowa Rutherglen v Wangaratta Corowa Rutherglen FROM: Cameron Wilson, Hayden Filliponi, Jack Schilg, Bailey Pirnag, Jordan Eyers, Joe Hansen, Callum Spencer, Bill Hansen, William Robinson, Matthew Grantham, Jy Lane, Matthew Wilson, Jason Marks, Kade Kuschert, Darcy Melksham, Kaelan Bradtke, Max Sutch-Taylor, Daniel Saunders, Charlie Nastasi, Oliver Struve, Jarryd Hatton, Jarred Lane, Luke Backhouse, Aaron Spencer, Jamie Seymour Wangaratta FROM: Chris Knowles, Daniel Sharrock, Michael Newton, Daine Porter, Luke Saunders, Ben Reid, Patrick Warner, Jessie Smith, michael bordignon, Matthew Hedin, Fraser Holland-Dean, Charles Stewart, Jamie Anderson, Mathew Grossman, Mark Anderson, Hunter Gottschling, Callum Moore, Fraser Ellis, Dylan Van Berlo, Joe Richards, Abraham Ankers, Jackson Clarke, Lachlan Bray, Zackery Leitch, Daniel Boyle Myrtleford v Yarrawonga Myrtleford FROM: Lachlan P Hourigan, Hugh Wales, Liam Byrne, Elijah Wales, Malachi Owers, Brady Sharp, William McKerral, Murray Waite, Callum Crisp, Ryan Crisp, Sam Martyn, Tyler Harrington, Simon Curtis, Matthew Munro, Brody Ricardi, Austin Wickes, Declan Bren, Mitch Dalbosco, Josh Muraca, Riley O'Shea, Ryley Sharp, Kurt Aylett, Jordan Eaton, Will Quirk, Nicholas Ferguson Yarrawonga FROM: William Wheeler, Ryan Bruce, Logan Morey, Bailey Frauenfelder, Beau Seymour, Jackson Meade, Lach Howe, Tim Lawrence, Jordan O'Dwyer, Connor Griffiths, Brandon Symes, Jacob Adkins, Nicholas Fothergill, Brayden Coburn, Mark Whiley, Jye Cross, Leigh Masters, Zechariah Cuppens, Jordan Urquhart, Harrison Wheeler, Ryan Einsporn, Kayden Sharp, Kyal Tyson, Tyler Lovell, Jack Forge Lavington v Wangaratta Rovers Lavington FROM: Darcy Smith, Luke Garland, Tom Hargreave, Christopher Annett, Benjamin Ashley-Cooper, Jack Driscoll, Shaun Driscoll, Corby Robertson, Jake O'Brien, Darcy Hennessy, William Glanvill, Tim Hanna, Lachlan Gaffney, Sam Hopper, Adam Butler, Brant Dickson, Drew Beavan, James Oeser, Aidan Cook, Jack Harland, Jake Nicholson, Jesse Hart, Charlie Sanson, Judd Mcleod, Harrison Thomas Wangaratta Rovers FROM: Regan Gorman, Joel Smith, Jace Mcquade, Tristan Lenaz, Sam Carpenter, Thomas Boyd, Cody Schutt, Mackenzie Bristow, Jake McQueen, Samuel Murray, Brodie Filo, Alex McCarthy, Dylan Stone, Shane Gaston, Alexander Marklew, Will Nolan, Jack Gerrish, Ben Timms, Xavier Naish, Michael Clark, Stuart Booth, Raven Jolliffe, Sam Allen, Nic Henderson, Elijah Amery ALBURY V NORTH ALBURY FOR ANZAC DAY CLASH- teams TBC WODONGA RAIDERS V WODONG FOR ANZAC DAY CLASH- teams TBC YARRAWONGA V MYRTLEFORD YARRAWONGA B: M. Holgate, J. Koopman, D. Arnold HB: S. Oswald, C. Pearn, R. Clarke C: T. Bonat, R. Bonat, M. Hooper HF: T. Lovell, J. Forge F: J. Hooper, B. Radford, M. McCabe R: X. Leslie, M. Hemphill, K. Tyson Int: H. Cartwright, R. Mulquiney, D. O'Dwyer, C. Frauenfelder MYRTLEFORD B: M. Botter, C. Poulton, N. Ferguson HB: A. Pronk, R. Grant, T. McIntosh C: R. Bouker, N. Bevacqua, J. Eaton HF: J. Dykstra, A. Laspina, J. Wallace F: j. gribbin, J. Ardern, S. Byrne R: C. Southern, R. Forrest, W. Quirk; Int: L. Nannipieri, L. Eaton, D. Dolny WANGARATTA V COROWA-RUTHERGLEN WANGARATTA B: T. Montgomery, D. Browne, C. Ross HB: X. Laverty, J. Roberts, E. Guy C: G. Hearn, H. McMonigle, B. Marjanovic HF: W. O'Keefe, C. Bell, H. Canning F: J. Adamo, C. Holland-Dean, H. Graham R: D. YOUNG, R. Battin, W. Tua Int: P. Wright, S. Holmes, E. Gorman, H. Jones COROWA-RUTHERGLEN B: T. Allison, J. Kay, C. Black HB: M. Bush, M. Halton, J. Moloney C: F. Osborne, J. Lewis, J. Coonan HF: R. Beveridge, J. Johnstone, P. Lavis F: J. Compton, T. Smith, N. Lavis R: N. Taylor, E. H LAVINGTON V WANGARATTA ROVERS LAVINGTON B: M. Paynter, N. Barr, N. Smith HB: R. Brennan, C. McAlpin, A. McMaster C: J. Takle HF: C. Sanson, B. Phillips F: N. Sheridan, J. Grove, B. Scott R: T. Lunn, A. Daniher, J. Mcleod WANGARATTA ROVERS B: C. Chamberlain, N. Henderson, B. Kneebone HB: L. Gisonda, L. Peters, K. Williamson C: S. Henderson, P. McNamara, N. Amery HF: J. Bear, S. Allen, C. Hennessy F: J. Ganley, C. Nottle, A. Dowsley R: A. Thomson, M. Booth, R. Stone Int: K. Smith, E. Amery, C. Ramsay ALBURY V NORTH ALBURY FOR ANZAC DAY CLASH- teams TBC WODONGA RAIDERS V WODONG FOR ANZAC DAY CLASH- teams TBC YARRAWONGA V MYRTLEFORD YARRAWONGA B: A. Psaltiras, B. Ryan, D. Psaltiras HB: G. Surrey, T. Oliver, M. Loughnan C: J. James, H. Mullins, E. Byrne HF: C. Phibbs, W. Connell, H. Nagle F: A. Doherty, D. PENDERGAST, L. Forge R: M. PENDERGAST, H. Frauenfelder, N. Iddles Int: S. Hemphill, H. Surrey, O. Elliott MYRTLEFORD B: J. Hood, T. Sparks, T. Crisp HB: A. McPherson, A. Hargreaves, L. Morgan C: D. Harrington, S. Rossato, S. Rosser HF: J. Jones, J. Masin, B. Bouker F: L. Young, E. MORGAN, C. Garoni R: M. Paulsen, A. Bedendo, L. Miotto Int: C. Banks, K. McPherson, Z. Allan, T. Sutherland WANGARATTA V COROWA-RUTHERGLEN WANGARATTA B: T. Montgomery, D. Browne, C. Ross HB: X. Laverty, J. Roberts, E. Guy C: G. Hearn, H. McMonigle, B. Marjanovic HF: W. O'Keefe, C. Bell, H. Canning F: J. Adamo, C. Holland-Dean, H. Graham R: D. YOUNG, R. Battin, W. Tua Int: P. Wright, S. Holmes, E. Gorman, H. Jones COROWA-RUTHERGLEN B: T. Allison, J. Kay, C. Black HB: M. Bush, M. Halton, J. Moloney C: F. Osborne, J. Lewis, J. Coonan HF: R. Beveridge, J. Johnstone, P. Lavis F: J. Compton, T. Smith, N. Lavis R: N. Taylor, E. Hanrahan, r. allan Int: T. Meerton LAVINGTON V WANGARATTA ROVERS LAVINGTON B: J. Croker, L. Furze, B. O'Connor HB: W. Liersch, R. Bradshaw, T. Lowe C: O. Lyons, E. Semple, A. Davis HF: H. Plunkett, E. DePaoli, L. Semmler F: C. Brown, J. Hucker, W. Male R: J. Daly, J. Costello, H. Galvin WANGARATTA ROVERS B: N. Gamble, T. barnes, L. Grady HB: W. McCarthy, C. Ledger, K. McQuade C: N. Harding, W. Gemmill, S. Coonan HF: J. Kelly, L. Arcuri, Z. Sartore F: W. ASHTON, C. Philpotts, S. Maher R: F. Wilkinson, O. Sharp, B. Paul Int: C. Gibson, R. Niedra, H. Howard, S. Nolan ALBURY V NORTH ALBURY FOR ANZAC DAY CLASH- teams TBC WODONGA RAIDERS V WODONG FOR ANZAC DAY CLASH- teams TBC CHILTERN B:J. Grey, M. McWilliams, T. Radley; HB: J. Vandermeer, N. Bracher, N. Stephens; C: C. Anderson, Br. Hibberson, E. Deery; HF: Bo. Hibberson, F. Lappin, A. Brookes; F: J. Cooper, K. Magee, E. Boxall; R: RUCK: S. Meyer, M. Hemming, K. Cooper; Int: D. Van Klavaren, C. Bertram, A. Van Klavaen BARNAWARTHA B: J Scammell, B Kunkel, L Walker; HB: B Dalbosco, J Star, B Scammell; C: T Carter, T Anson, J Spence; HF: J Williams, C Wiffen, T Haynes; F: M Exton, A Elias, B McPherson; R: W Prichard, J Woodall, B Haynes; Int: D Butters, N Sharp, J Spiers KIEWA-SANDY CREEK B: Turner, Brown, Beattie; HB: Blaszcyk, Carney, Ross; C: Ja.Andrews, Je.Andrews, S.Bartel; HF: J.Bartel, Newnham, DiMizio; F: Wallace, Beattie, Simmonds; R: Mann, Ja.Hicks, Vogel; Int: McDonald, Croucher, Collins, Martin MITTA UNITED B: B.Lewry, R.Tobin, J.Peters; HB: J.Wilson, K.Peters, S.Hillier; C: W.Tuenon, L.Hodgkin, J. McKenzie; HF: J.Bolton, B.Steele, J.Baude; F: J.Hodgkin, E.Bongetti, B.Hodgkin; R: G.Gardner, J.Hodgkin, H.Tuenon; Int: J.Gollan, A.Gibbs, G.Pendergast YACKANDANDAH B: L. Maslen, A Lingham, C. Martin; HB: J. Hillary, B. Mcintosh, J. Garland; C: E. Patrala, B. Glass, L. McMillan; HF: J. Jarrett, N. Donoghey, N. Houston; F: L. Mcintosh, A. Greiner, H. McInnes; R: J. Bannister, J. O'Connell, J. Jarrett; Int: J. Greenwood, W. Hooper B. Griska DEDERANG-MOUNT BEAUTY B: Creamer, Lee, Romeril; HF: D.Jones, C.Brodie, Kable; C: F Iaria, E.Powell, Johnson; HF: C.Ryder, Hewat, Connors; F: Ardern, Hynes, Sims; R: L.Brodie, Harrington, Heiner; Int: Netherwood, L. Powell, Chalmers WODONGA SAINTS B: D Chandler M Horner R Keating; HB: M Keating L Andriske C Gilcrist; C: C N Snook L Marshall L Hawkins; HF: Z Marmo J Berto J Anderson; F: B St John R Jenkins J Montgomery; R: B A'Vard A Nowak Z Pleming; Int: T Allan S Spooner L Verbaan TALLANGATTA B R Brock E Riddington J Wood HB A Ciccone A Wood K Goodman C N Paton A Fraser H Forelli HF R Thomson K Parsons B Russell FF B Hewatt S Cannon BJ Maddock R S Spencer D O'Connell J O'Connell Int: S Hunter S Barran K Mathieson CHILTERN B: D. Caton, J. Pynappels, T. Bugeja; HB: H. O'Neil , J. Marx, A. Eberle; C: Wi Shannon, J. Sorensen, N. Weber; HF: Wa Shannon, M. Ferguson, J. Dale; F: S. Phibbs, M. Price, J. O'Connell; R: B. Oates, D. Thirkell, B. Jones; Int: R. Phibbs, Ri SHannon, K. Robinson, B. Wilson BARNAWARTHA B: R Terry, T Noonan, G Ebert; HB: B Chant, J Brown, T Hofert; C: I Evans, A Walsh, J Low; HF: A Green, B Harvey, R Watson; F: B Helwig, M Lord, A Jones; R: S Quinn, B Watson, S Walker; Int: R Coates, D Braut, S Johnson, J Baker KIEWA-SANDY CREEK B: McMahon, Thomas, Wright; HB: Ayton, Bartel, Martin; C: Murphy, Mona, Damm; HF: Scamell, Morrow, Snaith; F: Berry, J.Cardwell, Radford; R: Kirk, Vogel, Booth; Int: B.Cardwell, Damm, Damm MITTA UNITED B: C.Gordon, L.Peters, M.Plemming; HB: K.Han, D.Paton, J.Coysh; C:T.Ellis, J.Elkins, J. Jennings; HF:T.Kilgour, J.Swinnerton, A.Hodgkin; F: B.Dennis, H.Wilson, S.Gleeson; R: A.Greenhill, G.Galbraith, D.Myers; Int: J. Gollan DEDERANG-MOUNT BEAUTY B: Martin, Rigoni, Cain, J.Goznik; HB: Romans, BA Jones, O'Brien; C: N. Goznik, S.Shady, Webb; HF: Greig, H. Ryder, Snaith; F: Howlett, Scott, L. Lee; R: Bellinghaam, Bedford-McDowell; Int: Brain, Kirley, A.Lee, Cook. WODONGA SAINTS B J Barker A Sawyer L Kelly; HB: Z Cooper B Easton M Brown; C: C B Webb Z Nichols J Letrch; HF: E Barry C Jarvis M Brown; F: L Calderwood L Milgate R Doolan; R: D Keene J Cooksey D Brom; Int: E Ward, G Cadman, H Dowling, L Hyatt, M O'Keefe YACKANDANDAH B: S.Rogers L.Williams L.Mckeeman; HB: W.Lawson M.Baylis W.Shannon; C: C.Hewat R.Calvert-Kora L.Meehan; HF: D.Wheeler J.Meehan T.Hernan; F: J.Atwell R.Farrugia J.Davies; R: J.Maybury D.Powell B.Cartwright; Int: R.Pendergast S.Witherow L.Hillier TALLANGATTA B H Butler L McDonald H Jones HB P Miller B Windham B deVriers C A Drummond C Jones R Elliott HF M McClean J Ciccone C Elliott FF T Cowie J Hill B Stagg R R Murphy J Henderson D Avery IC C Haire L Mc Donald C Ried BARNAWARTHA B: D Brown, C Munro, W Beattie; HB: L McFarlane, L Ryan, M Knoth; C: R Chant, A Clark, J McAuliffe; HF: T Beattie, B Prentice, S Sanders; F: L Preston, C McKimmie, N Barker; R: J O'Connor, C Trujillo, C Macpherson; Int: B Chandler, D Tait, W Satchell, T Johnson KIEWA-SANDY CREEK B: Evans, Chase, Anthony; HB: McCoy, Lawson, Capper; C: Heffernan, Knight, Drage; HF: Mousley, Taylor, Ingram; F: Furze, Houston-Damic, Court; R: Seymour, McIntosh, Wilson; Int: Leerentveld, Dixon, Harvey, Redcliffe; Emg: Dove YACKANDANDAH Luke McAuliffe, Zachariah Kelly, Zavier de Hennin, Jim Lawson, Lachlan Muller, Tom McKenzie-McHar, Noah Gosling, Tallis Mcintosh, Fletcher Black, Ryley Whiting, Fletcher Stanyer, Kelly Freeman, Charlie Boyd, Ashwin Jansen, Harry Wilson, Mason Walker, Jazz Sallah, Archer Mason, Logan McAuliffe, Cameron Jones, Samson Kelly BARNAWARTHA B: J Beattie, S Chant, B Star; HB: B Munro, J Parker, W Whish-Wilson; C: C Slade, R Stephenson, W Gannon; HF: F Denniss, J Sheridan, N Butters; F: N Brooke, Z Laycock, H Wheeler; Int: A Kosloff, R Stephenson, T White KIEWA-SANDY CREEK B: Thompson, Cooper, Modra; HB: Leerenveld, Humphrey, Skeers; C: Dove, Heffernan, Harris; HF: Scolombe, Johnson, Hannebery; F: Nusser, Britton, O'Brien; R: McCabe, McCoy, McCabe; Int: Fleming MITTA UNITED B: H Kuczko, H Gray, Z Baude; HB: H Barton, A Paton, A Beggs; C: J Dunn, S Cligerman, H Hodgkin; HF: W Glass, C Cabelka, B Montgomery; F: J Proctor, E Wilson, C Dower; R: H Main, E Prideaux, J Carberry TALLANGATTA B O Ross T Pole B Edwards HB C Ried P Moran Z Moyle C A Avery H Bosse B Butler HF F Butler C Mulquiney J Atkin FF R McGrath I Field L Adlam R W Hanley A Lord N Sheather IC M Sharpe R McFarlane KIEWA-SANDY CREEK B: Thompson, Cooper, Modra; HB: Leerenveld, Humphrey, Skeers; C: Dove, Heffernan, Harris; HF: Scolombe, Johnson, Hannebery; F: Nusser, Britton, O'Brien; R: McCabe, McCoy, McCabe; Int: Fleming MITTA UNITED B: H Kuczko, H Gray, Z Baude; HB: H Barton, A Paton, A Beggs; C: J Dunn, S Cligerman, H Hodgkin; HF: W Glass, C Cabelka, B Montgomery; F: J Proctor, E Wilson, C Dower; R: H Main, E Prideaux, J Carberry TALLANGATTA B O Ross T Pole B Edwards HB C Ried P Moran Z Moyle C A Avery H Bosse B Butler HF F Butler C Mulquiney J Atkin FF R McGrath I Field L Adlam R W Hanley A Lord N Sheather IC M Sharpe R McFarlane OSBORNE B : H. O'Connell, K. Schmetzer, Cl. Galvin; HB: D. O'Rourke, R. Muggivan, R. Hunter; C: M. Bahr, Co. Galvin, L. Armstrong; HF: S. Livingstone, R. Watson, M. Rava; F: B. McAlister, R. Collins, J. Mackie; R: H. Schmetzer, I. McDonnell, W. Ryan; Int: D. Madden, E. O'Connell, M. Armstrong BROCK/BURRUM SAINTS B: H. Weaven, D. Heagney, D. Tits; HB: S. Boers, D. Boers, A. Sadler; C: J. Koschitzki, D. IAnson, Z. Barton-Browne; HF: W. Mack, M. Seider, K. Tallent; F: D. Yates, J. Spencer, P. Cook; R: J. Luff, R. Boulton, J. Hanstead; Bench: J. McMillan, O. Brosolo, R Mitsch CULCAIRN B: Roberts, Knobel, Lezius; HB: Haines,Thomas,Welch; C: Muller, Wall, Bodycott; HF: Retallick,Childs,Grintell; F: Chesser, Knobel, Spendier; R: Pitson, Bokic, Turvey; Int: Muller, White, Wright RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: K. Kotzur, M. Haydon, M. Robertson; HB: T. Holman, T. Plunkett, L. Emmerton; C: N. Kohlhagen, D. Lieschke, J. Rhodes; HF: H. Kreutzberger, N. Wardius, S. Herzich; F: N. Shelly, J. Merkel, K. Gerecke; R: B. Lieschke, J. Duck, C. Duck; Int: K. Jensen, B. Lieschke, C. Williams HOLBROOK B: L. Trethowan, H. Smith, C. Brooksby; HB: S. Leitch, M. Oats, C. Walsh; C: M. Hamilton, M. Bender, G. Keogh; HF: M. Sharp, K. Heiner-Hennessy, A. Sullivan; F: S. Joyce, A. Mackinlay, L. Gestier; R: L. Hamilton, D. Rampal, B. Carman; Int: J. Way, B. Churchill, F. Parker BILLABONG CROWS B; J O'Brien, Z Kerr, C Magro HB; J Nicholson, A Austin, M Beale C; R Davies D Cook, J Habermann HF; D Dore, N Cook, M O'Riordan F; K Willet, D Flanagan, D Buntin R; T Harding, J Simpson, L Kerr Int; M Anderson, A Vuarchoz, H Dore HENTY B: P. Coe, M. Klemke, B. Carmichael; HB: F. Macreadie, G.Kennedy, SA. Terlich; C: E. Muller, H. Ohlin, A. Armstrong; HF: S. Scott, T. Newton, A. Tunks; F: J Holmes, SH. Terlich, T. Muller, R: N. Klimpsch, D. Hore, J Klemke,Int: L. Sweeney, J.Richardson, A. Meyers HOWLONG B: Z. Mazzei, S. Newnham, B. Baker; HB: J. Senior, T. McNamara, D. Miles; C: M. Hughes, T. Logie, C. Brunnenmeyer; HF: B. McFarlane, S. Morrison, C. Hamilton; F: P. Whyte, D. Stone, D. Cook; R: H. Fisher, H. Clark, C. Clarke; I: B. Williams, B. McCormack, J. Fahey LOCKHART B: C. Widdup T. O'Brien, J. Shilo; HB: C. Burkinshaw, R. Shaw, D. Brown; C: A. Wooden, C. Carey; HF: T. Weich, T. Nimmo, K. Flood; FF: M. Crompton, J. Orr, N. Donoghue; R: D. Hannon, A. Grigg, B. Guthrie, L. Argus; INT: T. green, J. Firman, D. Coates JINDERA B: Chamings, A. Speed, C. Avage; HB: Rowe, White, Harris; C: Flanagan, J Avage, Strauss; HF: R Speed, Warren, Wilson; F: Collins, Dower, Dight; R: Lawrence, Browne, Middleton; Int: Dempsey, Dykes, Grafton MURRAY MAGPIES B: R. Evans, A. Whyte, N. Lockhart; HB: J. Teesdale, B. Hindhaugh, K. Maere; C: S. King, R. Mitchell, B. Ryan; HF: C. Maher, L. Martin, L. Branley; F: S. Flynn, W. Dickson, R. Williams; R: J. Martin, S. Jones, P. Falkner; Int: J. Quilty, J. Fitzpatrick, J. Quinn OSBORNE B: J. Driscoll, E. Morton, J. McDonnell; HB: M. McLeod, T. Schneider, M. Wickham; C: J. Kennedy, A. Madden, A. Malmo; HF: R. Farrall, A. Schmetzer, R. Burton; F: H. Morton, H. Gleeson, J. Forbes; R: R. Hunter, M. Tullberg, C. Douglas BROCK/BURRUM SAINTS B: T. Dwes, B. Morey, S. Schilg; HB: B. Eddy, S. Dunning, H. Hawkins;C: C. Eastick, Z. Barrenchea, S. Poc; HF: J. Hill, J. Boulton, B. Parr;F: A. Tackle, T. Heagney, D. Williams; R: T. Eastick, M. Paddle, C. Auldist; Int: D. Cameron, D. Boers, R. Brown, B. Morey. CULCAIRN B: Steward, Denton, Nicholas; HB: Jenkins, Fortington, Muller; C: Barlow, Kent, McGrath; HF: Harrington, Davies, Retallick; F: Atkinson, Hamilton, Atkinson; R: Frohling, Shields, Bodycott; Int: Barlow, Pumpa, Willis, Rutter RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: M. Vandeventer, M. Jackson, Z. Mcrae; HB: C. Kotzur, C. Hogan, B. Lieschke; C: C. Jackson, A. Waite, L. Kirkwood; HF: H. Kennedy, J. Fuerherdt, H. Wardius; F: Z. Mcrae, M. Lauritzen, T. Hartshorn; R: N. Kohlhagen, L. Mcrae, J. Mcrae; Int: S. Odewahn, D. Wardius, H. Kennedy, C. Kotzur HOLBROOK B: T. Herriot, N. Pugh, N. Cottrell; HB: W. Herriott, J. Keogh, J. O'Brien; C: A. Cox, T. Jones, H. Black; HF: C. Langlands, A. Dear, B. Parker; F: L. Wright, C. Smith, C. White; R: B. Elwin, J. Beaumont, A. Wettenhall; Int: J. Mckenna, B. Mckenna, M. Gledhill, C. Geddes; Emg: M. Cooper, D. Mcginty, J. Piper BILLABONG CROWS B; C Ferguson, P Knight, M DeRios HB; B Kenny, C Elliott, M Mallon C; C Cameron, M Kolhhagen, W Lane HF; J Bourke, S Buntin, J Sartore F; M DeRoos, E Schramm, J Heath Rucks; C Sandral, R Sutcliffe, M Cunningham Interchange; B Creek, J Jackson, B Elliott HENTY B: D. Weston, C. Dumesny, A. Keller; HB: J. Ellis, C.Willis, BR. Armstrong; C: I. Thommers, W. Bartlett, M. Heffernan; HF: L. O'Brien, J. Spencer, R. Jepson,F: N. Klemke, G. Schuller, D. Mott; R: D. Terlich, D. Maloney, B. Connell HOWLONG B: T. Bridgman, M. Barraclough, L. Wilson; HB: H.Brown, T. Seymour, J. Steinke; C: B. McLellan, J. Lawrence, J. Kohn; HF: R. Andreatta, J. Moran, J. Franks; F: M. Ladd, A. Barnes, A. Reid; R: P. Turton, N. McGee, C. VanZanten; I: C. Hobbs, D. Nelson, J. Scannell, J. Powell-Hicks JINDERA B: Jones, Ladgrove, Habel; HB: Testoni, Millar, A Middleton; C: Redcliffe, Palmer, Steeper; HF: Blighty, Vogel, Joey; F: Chubb, Lanfranco, Smith; R: Attree, White, Cameron; Int: Hutchinson, D. Middleton, Kemp, Flanagan MURRAY MAGPIES From: D. Webb, T. Cole, R. Barrett, L. Gillbee, L. Knight, S. Butler, J. Murray, K. Butler, R. Pretious, N. Delphin, S. Jones, N. Cox, R. Gregory, J. White, S. Manning, S. Wright, D. Wayman, B. Wolten, D. Sutton, C. East, J. Edwards, P. Davis, A. Marcus RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: T. Kohlhagen, W. El-Achkar, D. Harvey; HB: A. Talbot, F. Kohlhagen, J. Williams; C: C. Tinelt, E. Kreutzberger, B. Lieschke; HF: R. Lowe, A. Mutera, B. Parnell; F: B. Phegan, T. Lieschke, A. Biu: R: B. Hoffman, J. Hurley, D. Thiele HOLBROOK B: Schirmer, Hamson, Webb HB: Schirmer, Wright, Jenkyn C: Emerson, Davis, Cox HF: Henry, Desteiger, Preston F: Scholz, Davis, Pitt R: Liddell, Webb, Scholes HOWLONG From: L. Kimball, W.Weidner, J.Lions, F. Thompson, H. Norris, C.Hogan, S.Lawrence, H.Just, M. Bromley, C.Lindsay, C.Deas, E.Hogan, W.Sikorski, N. Gray, B.Hamilton, C. Deas, B. Farrington, A. Lions, L. Harvey, F. Thompson, B. Hamilton, JINDERA From Shannon. Lloyd, Brown, Kilmartin, Jones, Pleydon, Smith, Delahunty, Robertson, Kerr, Raymond, Brown, McMillan, King and Cossor HENTY B: S. Singe, C. Wilson, T. Janetzki; HB: J. Knobel, M. Maclean, Z. Nish; C: S. Scott, E. Lieschke, M. Shoemark, HF: Doig, J. Klemke, A.White; F: W. Boyle, J. Tunks, T. Brailey,R: M. Lieschke, B. Roulston, Z. Klemke; Int: M. Cocking R. Corrigan BROCK-BURRUM SAINTS B: S, Donovan, Z. Nesbit, D. Fenner; HB: D. Britton, H. , R. Harrap; C: Josh S, M. Denton, Isaac HF: T. Killalea, D. Korzinowski, D, Dunston; F:Tyson, N, Lee, W. Abbott; R: B. McWilliams, E. Mathews, K. Griparis; Bench: O. Donovan, J. Lindner, N. Taylor; CULCAIRN B: T. O'Keeffe, N. Godde, M. Pumpa; HB: L. Wotten, M. Dunning, S. Bai; C: J. Hamson, B. Walker, H. Genter; HF: JP Davies, N.Mair, C. Phillips; F: C. Wild, L. Knobel, T. Brand; R: A. Cameron-Pani, L. Wright, R. Grogan; Int: M. Simmons, S. Williams, R. Turner, J. Godde, Z. Howard, C. Lloyd-Wilson HOLBROOK B: Harrison, Mackinlay, King HB: Barba, Glass, Glass C: Finlayson, Livermore, Cardile HF: Mathewson, Pitzen, Dodds F: Flewin, Toll, King R: Parker, Greenhill, Parker Int: Livermore BILLABONG CROWS From: C Britton, C Doyle, D Sheridan, S Piercy, J Robb, T Sinca, B Thurston-Jackson, R Thurston, R Kenny, H Buntin, R Smith, J. Butler R Smith, J Robb, N Stewart, C Donald, K Lurety, H Nixon, R Sheridan, J Paulton HENTY B: D.Doughty, E. Hoskinson-Lacy, B. Klemke; HB: A. Knobel, B. Cunningham, Z. Gardiner, C: Knobel A. Scholz O. Hooper; HF: M. Klemke, R. Klemke, A. Male, F: C. Tunks A. Lieschke, R: A. Frohling Z. Cameron-Pani R. Montgomery HOWLONG From: R. Pargeter, O. Just, J. Kohn, B. Morton, J. Hoskin, T. Lawrence, H. Jones, C. French, G.Cameron, N. Arnold, B. Potts, J. Cooper, H.Thompson, K.Saunders, J.Carroll, R.Duggan, C.Pumpa JINDERA From O'Toole, Fyffe, C Wayenberg, C Wayenberg, Brown, Delahunty, T Woodhead, Christensen, A Wayenberg, H Read, H Reid, Lafferty, Kalina, A Davies, F Woodhead, O Reid. Raymond, B Wayenberg. D Pearson, T Pearson and L Davies

