Myrtleford v Albury NORTH ALBURY V WANGARATTA NORTH ALBURY B: J. Mercieca, D. Kirk; HB: A. Kohne, J. Miles, B. Pattinson; C: M. Cotterill, C. Janissen, C. Wenke; HF: N. Jackson, D. Lazdinis; F: C. Gilson, A. Maclean; R: A. Sibraa, R. Wise, L. Boothey WANGARATTA B: C. White, P. Wright; HB: H. Burgan, M. Battin, J. Smart; C: H. Smart, E. Stone, J. Bianco; HF: J. Adamo, A. Johnstone; F: H. Moore, J. McClounan, L. Canning; R: D. Tidball, J. Gray, J. Nanson; Int: D. Thayer WODONGA V LAVINGTON WODONGA B: A. Geddes, J. Zuber, N. Still; HB: R. Venturoni, G. Crothers, C. Wilson; C: R. Jackson, D. Kapay, K. Brown; HF: C. Marr, E. Ritchie, J. Cassidy; F: G. Jones, J. Wright, J. Stefani; R: I. Cassidy, B. Doswell, Z. Nugent; Int: D. Norman, B. Taylor LAVINGTON B: P. Flood, N. Barr; HB: H. Thomas, C. McAlpin, A. McMaster; C: C. Sanson, J. Mcleod, R. Brennan; HF: B. Phillips, N. Sheridan, J. Grove; F: D. Hennessy, K. Garland, B. Scott; R: J. Kirley, J. Oeser, A. Daniher; Int: N. Smith COROWA-RUTHERGLEN V WODONGA RAIDERS COROWA-RUTHERGLEN B: B. Black, L. Ash, W. Julian; HB: L. Backhouse, H. Sampson, M. Sutch-Taylor; C: M. Lavis, A. Spencer, J. Seymour; HF: J. Johnstone, N. Clifton, B. Ferraro; F: M. Bush, E. Hanrahan, D. Clancy; R: J. Ansell, J. Eyers, J. Beveridge; Int: P. Lavis, N. Taylor, M. Halton WODONGA RAIDERS B: T. Gibbs, B. Jones, B. Packer; HB: J. Harrigan-Purchase, J. Price, B. Jerram; C: T. Christesen; HF: H. Sweetman, E. Katalinic, B. Mom; F: T. Taylor, W. Noonan, D. Rochow; R: W. McCarty, L. Mackley, A. Sinclair MYRTLEFORD V ALBURY MYRTLEFORD B: T. McIntosh, M. Botter, N. Laracy; HB: T. Harrington, R. Forrest, C. Southern; C: R. Bouker, K. Michelini, B. Paul; HF: J. Wallace, D. Bren, S. Byrne; F: J. Gribbin, J. Eaton, M. Owers; R: S. Piazza, J. Muraca, W. McKerral; Int: D. Dolny, C. Poulton, A. Laspina ALBURY B: J. Payn, J. Elias, B. Wallgate; HB: L. Packer, D. Harrington, J. Steer; C: O. Hayes, C. Lockhart, W. Unthank; HF: H. Cameron, J. Brunner, M. Bruton; F: N. Heywood, J. McGrath, H. Quinn; R: N. Graham, C. Star, N. Hart; Int: R. Quin, J. Scott, R. Tuckwell ROVERS AND YARRAWONGA NOT SUBMITTED NORTH ALBURY V WANGARATTA NORTH ALBURY B: A. Maclean, A. Tremonti; HB: J. Robson, D. Drummond; C: J. Carey, M. Hemann-Petersen, C. Summers; HF: T. Valentine, J. OBrien, T. Shearer; F: L. Kirk, A. Heinrich; R: C. Taylor, J. Csorba WANGARATTA B: T. Montgomery, W. Johnson, D. Young; HB: D. Browne, C. Holland-Dean, E. Guy C: H. McMonigle, B. Marjanovic, H. Canning; HF: C. Ross, G. Hearn, J. Roberts; F: A. Newton, H. Bell, X. Laverty; R: O. Scalzo, W. Tua, H. Graham; Int: S. Holmes, W. Oats, J. Styles, S. Phillips WODONGA V LAVINGTON WODONGA B: H. Venturoni, J. Marengo, B. Coulston; HB: E. Tshijika, F. North, D. Mutsinzi; C: J. O'Toole, J. Mathey, R. Hancock; HF: A. Reichman, W. Hosie, L. Sproule; F: N. Ritchie, J. Flack; R: Z. Harding, W. Bradshaw, G. McKimmie; Int: J. Hawkins, B. Vyner LAVINGTON B: H. Barber, J. Hart, A. Davis; HB: J. Croker, W. Liersch, T. Lowe; C: T. O'Callaghan, O. Lyons; HF: J. Costello, H. Plunkett, E. DePaoli; F: C. Brown, W. Male; R: L. Semmler, J. Daly, H. Galvin COROWA-RUTHERGLEN V WODONGA RAIDERS COROWA-RUTHERGLEN B: J. Kay, R. Allan, T. Allison; HB: J. Moloney, M. Halton, M. Bush; C: J. Lewis, F. Osborne, J. Coonan; HF: T. Smith, P. Lavis; F: N. Lavis, N. Harvey, R. Beveridge; R: J. Johnstone, H. Kay, E. Hanrahan; Int: C. Black, N. Taylor, J. Longmire, T. Meerton WODONGA RAIDERS B: A. Quinn, M. Hudson, A. Scammell; HB: D. Rochow, L. Reed, W. Noonan; C: W. Conway, N. Smith, H. Sweetman; HF: N. Bowey, L. Mackley, J. Stewart; F: Z. Whitsed, M. Harding, O. Robertson; R: M. Tadeo, K. Withers, T. Taylor; Int: E. Morey MYRTLEFORD V ALBURY MYRTLEFORD B: T. Crisp, L. Morgan, L. Nannipieri; HB: J. Jones, J. Hood, B. Bouker; C: A. Hargreaves, D. Harrington, Z. Allan; HF: T. Sparks, S. Rosser, L. Young; F: A. Bedendo, R. Follett, E. Morgan; R: L. Miotto, J. Masin, M. Paulsen; Int: A. McPherson, K. McPherson, L. Eaton, J. Crawley ALBURY B: M. Diffey, B. Hodgson, D. Gibbons; HB: P. Gothard, O. McAlister, C. McGrath; C: J. Hodgson, F. Bennett, O. Hayes; HF: J. Wills, T. Ferguson, P. Riccardi; F: A. Crichton, T. Harrington, C. Lappin; R: C. Summerfield, C. Fenton, S. Sproule; Int: N. Graham, R. Parnell, Z. Gigliotti WANGARATTA ROVERS V YARRAWONGA WANGARATTA ROVERS B: L. Grady, N. Gamble, T. barnes; HB: S. Coonan, C. Ledger, K. McQuade; C: F. Wilkinson, W. Ashton, W. Gemmill; HF: O. Sharp, J. Kelly, S. Nolan; F: C. Philpotts, N. Turner, S. Maher; R: W. McCarthy, B. Paul, L. Arcuri; Int: C. Gibson, Z. Sartore, N. Harding, R. Niedra YARRAWONGA B: B. Ryan, E. Byrne, H. Mullins; HB: H. Surrey, H. Nagle, T. Oliver; C: N. Iddles, L. Forge, G. Surrey; HF: W. Connell, D. Psaltiras, A. Psaltiras; F: A. Doherty, D. Pendergast, H. Frauenfelder; R: M. Pendergast, O. Elliott, C. Phibbs BARNAWARTHA B: B Scammell, J Scammell, B Star; HF: L J Star, B Haynes, T Haynes; C: B Kunkel, T Carter, J Spence; HF: C Wiffen, W Prichard, B Dalbosco; F: A Elias, T Anson, B McPherson; R: L Walker, J Woodall, M Exton; Int: D Butters, J William, C Lootham KIEWA-SANDY CREEK B: Turner, Carney, Beattie, HB: Blaszcyk, Evans, Ross, C: Ja.Andrews, Je.Andrews, S.Bartel, HF: J.Bartel, DiMizio, Vogel, F: Wallace, Beattie, Croucher, R: Mann, Jo.Hicks, Ja.Hicks, Int: Simmonds, Collins, Brown, Emg: McDonald, Mona MITTA UNITED B: B.Lewry, R.Tobin, J.Peters; HB: J.Wilson, K.Peters, S.Hillier; C: W.Tuenon, L.Hodgkin, J. McKenzie; HF: J.Bolton, B.Steele, J.Baude; F: J.Hodgkin, E.Bongetti, B.Hodgkin; R: G.Gardner, J.Hodgkin, H.Tuenon; Int: J.Gollan, A.Gibbs, G.Pendergast YACKANDANDAH B: L. Maslen, A Lingham, C. Martin; HB: J. Hillary, B. Mcintosh, N. Houston; C: E. Patrala, B. Glass, L. McMillan; HF: J. Jarrett, A. Greiner, C. George; F: R. Farrugia, N. Donaghey H. McInnes; R: L. Mcintosh, J. O'Connell, J. Jarrett; Int: B. Cartwright, W. Hooper B. Griska DEDERANG-MOUNT BEAUTY B: Creamer, Lee, Romeril; HF: D.Jones, C.Brodie, Kable; C: F Iaria, E.Powell, Johnson; HF: C.Ryder, Hewat, Connors; F: Ardern, Hynes, Sims; R: L.Brodie, Harrington, Heiner; Int: Netherwood, L. Powell, Chalmers WODONGA SAINTS B: Z Cooper M Horner N Snook; HB: M Keating L Andriske D Chandler; C: B Webb L Marshall L Hawkins; HF: J Anderson J Montgomery Z Pleming; F: B St John B Hanrahan S Spooner; R: D Keene A Nowak K Farquharson; Int: T Allan Z Nichols L Verbaan TALLANGATTA B:R Brock E Riddington A Ciccone; HB:K Goodman J Wood S Barran; C: N Paton B Russell H Forelli; HF: R Thomson S Cannon K Mathieson; FF: S Hunter K Parsons B Hewatt; R: S Spencer D O'Connell L Fraser; Int: B Stagg C Jones J Henderson BARNAWARTHA B: R Watson, J Brown, M Lord; HB: R Terry, B Chant, D Braut; C: G Taylor, T Hofert, S Walker; HF: A Jones, M Fabris, B Helwig; F: S Johnson, J Spiers, J Baker; R: S Quinn, R Coates, I Evans; Int: A Walsh, B Harvey, T Noonan, G Ebert KIEWA-SANDY CREEK B: Wright, J.Cardwell, Snaith; HB: McMahon, McDonald, Martin; C:, Ayton, Haugen, M.Damm; HF: Scamell, R.Cardwell, Baxter; F: Berry, Mona, Radford; R: Kirk, Vogel, Booth; Int: B.Cardwell, E.Damm, Carmody MITTA UNITED B: C.Gordon, L.Peters, M.Plemming; HB: K.Han, D.Paton, J.Coysh; C:T.Ellis, J.Elkins, J. Jennings; HF:T.Kilgour, J.Swinnerton, A.Hodgkin; F: B.Dennis, H.Wilson, S.Gleeson; R: A.Greenhill, G.Galbraith, D.Myers; Int: J. Gollan DEDERANG-MOUNT BEAUTY B: Martin, Rigoni, Cain, J.Goznik; HB: Romans, BA Jones, O'Brien; C: N. Goznik, S.Shady, Webb; HF: Greig, H. Ryder, Snaith; F: Howlett, Scott, L. Lee; R: Bellinghaam, Bedford-McDowell; Int: Brain, Kirley, A.Lee, Cook. WODONGA SAINTS B: J Barker A Sawyer L Kelly; HB: G Rumble B Easton E Barry; C: L Hyatt L Calderwood M Harriden; HF: T Dempsey C Jarvis C Cooper; F: T Brooks L Milgate G Cadman; R: E Ward J Cooksey K Dixon; Int: J Leitch H Dowling R Doolan, M O'Keefe YACKANDANDAH B: M.Baylis L.Hillier S.Rogers; HB: R.Pendergast J.Davies L.McKeeman; C: W.Shannon R.Calvert-Kora C.Hewat; HF: J.Greenwood J.Meehan L.Meehan; F: J.Atwell M.Cameron L.Williams; J.Maybury D.Powell T.Hernan; Int: S.Witherow J.Hernan D.Wheeler TALLANGATTA B: Miller, McDonald, Butler; HB: Elliott, Windham, Healy; C: Healy, Kennedy, DeVries; HF: Hill, Wickham, Drummond; F: Cowie, O'Reilly, Brain; R: Murphy, Avery, Mason; Int: Reid, Pritchard, Haire BARNAWARTHA B: L Preston, C Munro, W Beattie; HB: W Satchell, D Brown, T Beattie; C: S Sanders, T Johnson, A Clark; HF: D Tait, R O'Farrell, J O'Connor; F: C Trujillo, L McFarlane, C Macpherson; R: B Chandler, C McKimmie, R Chant; Int: B Prentice, J McAuliffe, N Barker KIEWA-SANDY CREEK B: McCoy, Lawson, Furze; HB: Capper, Taylor, Drage; C: Cross, Knight, Heffernan; HF: Wilson, Mousley, Ingram; F: West, Houston-Damic, Scholz; R: Seymour, McIntosh, Evans; Int: Ozolins, Dove, Dixon, Chase YACKANDANDAH Kelly Freeman, Cameron Jones, Jim Lawson, Zachariah Kelly, Logan McAuliffe, Samson Kelly, Luke McAuliffe, Cooper Waller, Harry Wilson, Archer Mason, Isaiah Bassett, Ashwin Jansen, Lachlan Turnbull, Mason Walker, Ryley Whiting, Fletcher Stanyer, Judah Hood, Tallis Mcintosh, Lachlan Muller, Noah Gosling. Fletcher Black, John Heinjus TALLANGATTA B: Hanley, Barlee, Atkin; HB: Abel, Nicklin, Raw; C: Ross, Martin, Parker-Mcguiness; HF: Mansfield, McColl, Lord; F: Beau, Nicklin, Pritchard, Kirk; R: Haire, Ryan, Ried; Int: Nusser, Smith BARNAWARTHA B: T White, J Beattie, J Sheridan; HB: B Munro, T Lockhart, N Butters; C: J Parker, R Stephenson, W Whish-Wilson; HF: W Gannon, F Denniss, B Star; F: R Stephenson, H Wheeler, N Brooke; R: Z Laycock, S Chant, C Slade; Int: M Kosloff KIEWA-SANDY CREEK B: Thompson, Britton, Modra; HB: Humphrey, Cooper, McCabe; C: Dove, Obrien, Carmody; HF: Skeers, Withers, Heffernan; F: Nusser, Scolombe, Fleming; R: McCabe, Johnson, McCoy; Int: Leerenveld MITTA UNITED B: Kuczko, Gray, Baude; HB: Barton, Paton, Beggs; C: Dunn, Cligerman, Hodgkin; HF: Glass, Cabelka, Montgomery; F: Proctor, Wilson, Dower; R: Main, Prideaux, Carberry TALLANGATTA B: Ross, Pole, Adlam; HB: Ried, McFarlane, Edwards; C: Moyle, Bosse, Mulquiney; HF: Butler, Field, Avery; F:McGrath, Sharpe, Butler; R: Hanley, Lord, Sheather; Int: Atkin OSBORNE B: H. O'Connell, K. Schmetzer, Cl. Galvin; HB: D. O'Rourke, R. Hunter, R. Muggivan; C: M. Armstrong, Co. Galvin, L. Armstrong; HF: E. OConnell, D. McMaster, W. Ryan; F: B. McAlister, R. Collins, J. Mackie; R: N. Madden, I. McDonnell, S. Rutland; Int: H. Schmetzer, M. Rava, C. Douglas BROCK/BURRUM SAINTS B: H. Weaven, D. Heagney, O. Brosolo; HB: S. Boers, D. Boers, A. Saddler; C: Z. Barton-Browne, R. Mitsch, K. Tallent; HF: W. Mack, M. Seiter, J. McMillan; F: D. Yates, J. Spencer, P. Cook; R: J. Luff, D. I'Anson, R. Boulton; Int: L. Heagney, T. Heagney, B. Parr; Emg: T. Eastick, J. Miller, D. Cameron. CULCAIRN B: Roberts, Knobel, Haines; HB: Thomas, Peake, Welch; C: Bodycott, Wall, McAliece; HF: Retallick, Wright, Grintell; F: Chesser, Knobel, Spendier; R: Pitson, Turvey, Bokic; Int: Muller, Burhop, Lezius RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: J. Kotzur, K. Jensen, M. Robertson; HB: T. Holman, T. Plunkett, L. Emmerton; C: N. Kohlhagen, D. Lieschke, N. Shelly; HF: H. Kreutzberger, N. Wardius, S. Herzich; F: B. Lieschke, J. Merkel, K. Gerecke; R: B. Lieschke, C. Duck, C. Williams; Int: T. Kohlhagen, B. Lieschke, H. Wardius HOLBROOK B: S. Leitch, H. Smith, C. Walsh; HB: A. Dear, M. Oats, C. Brooksby; C: G. Keogh, B. Carman, M. Bende; HF: M. Sharp, K. Heiner-Hennessy, B. Churchill; F: M. Hamilton, L. Gestier, F. Parker; R; L. Hamilton, J. Way, A. Sullivan; Int: L. Trethowan, A. Wettenhall, A. Cox BILLABONG CROWS B: A. Austin, Z. Kerr, C. Magro; HB: D. Cook, T. Austin, M. Beale; C: R. Davies, M. Anderson, D. Buntin; HF: K. Willet, N. Cook, D. Swan; F: M. O'Riordan, D. Flanagan, L. Kerr; R: T. Harding, J. Simpson, N. Morris; Int: J. Habermann, C. Cameron, A. Vuarchoz, H. Dore, D. Dore HENTY B: C. Murphy, M. Klemke, SA. Terlich; HB: F. Macreadie, G. Kennedy, B. Skeers; C: L. Sweeney, J. Klemke, A. Meyers; HF: E. Muller, T. Newton, S. Scott; F: A. Tunks, SH. Terlich, J. Holmes; R: N. Klimpsch, D. Hore, H. Ohlin, int: D. Terlich, B. Roulston, T. Muller HOWLONG B: M. Hughes; J. Senior; C. Brunnemyer; HB: T. Logie, T. McNamara, H. Fisher; C: T. Pargeter, D. Cook, S. Newnham; HF: D. Miles, P, Hancock, B. McFarlane; F: B. Baker, D. Stone, Z. Mazzei; R: S. Morrison, C. Hamilton, H. Clark; I: C. Clarke, J. Fahey, B. Williams. LOCKHART B: C. Widdup R. Willensdorf, B. Franklin; HB: C. Burkinshaw, R. Shaw, T. O'Brien C: A. Wooden, H. Brown; HF: T. Weich, N. Donoghue, M. Crompton; FF: D. Coates, J. Shilo, K. Flood; R: D. Hannon, A. Grigg, B. Guthrie, L. Argus; INT: L. Grigg, E. Grigg, J. Orr JINDERA B: Harris, A. Speed, Dempsey; HB: Rowe, White, Blomeley; C: Strauss, Avage, Dykes; HF: Cameron, Warren, R. Speed; F: Collins, Dower, Flanagan; R: Lawrence, Browne, DightInter Int: Woods, D'Arcy, Attree MURRAY MAGPIES B: R. Evans, B. Hindhaugh, N. Lockhart, HB: L. Branley, L. Martin, K. Maera; C: S. King, J. Quilty, B. Ryan, HF: R. Pretious, S. Flynn, J. Teesdale; F: C. Maher, A. Whyte, J. Quinn; R: J. Martin, S. Jones, P. Falkner; Int: K. Butler, R. Williams, J. O'Brien CDHBU B: S. Ferguson, B. Raggett, C. Kuschert; HB: J. Wilson. R. Anderson, M. Collins; C: T. Moloney, S. Schultz, R. Mills; HF: J. O'Donoghue, K. Docherty, B. Morris; FF: L. Schultz, R. Cannon, C. Smith; Rucks: C. Butler, J. Pratt, N. Rhodes; Interchange: L. McDonnel, M. Dutton, L. Dutton, J. McKenzie OSBORNE B: J. Driscoll, E. Morton, J. Ryan; HB: C. Willis, T. Schneider, J. McDonnell; C: J. Kennedy, A. Madden, A. Malmo; HF: A. Schmetzer, R. Watson, R. Burton; F: S. Alexander, H. Gleeson, J. Forbes; R: D. Madden, M. Tullberg, R. Farrall; Int: H. Morton, F. Duff, A. Howard, B. Limbrick BROCK/BURRUM SAINTS B: R. Brown, Brett Morey, S. Schilg; HB: H. Hawkins, T. Eastick, B. Eddy; C: C. Eastick, C. Smith, S. OConnor; HF: J. Hill, A. Takle, S. Dunning; F: M. Paddle, A. I'Anson, J. Miller; R: J. Boulton, C. Auldist, Z. Barranechea; Int: M. Mitsch, Brad. Morey, D. Cameron, D. Boers; Emg: B. Boulton, J. McKenzie CULCAIRN B: Knobel, Bodycott, Nicholas; HB: Jenkins, Barlow, Muller; C- Pumpa, McGrath, Harrington; HF: Lee, Mannes, Retallick; F: Atkinson, Hamilton, Turvey; R: Davey, Fortington, Heywood; Int- Rowston RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: M. Vandeventer, M. Jackson, Z. Mcrae; HB: C. Kotzur, C. Hogan, B. Lieschke; C: C. Jackson, A. Waite, L. Kirkwood; HF: H. Kennedy, D. Wardius, S. Odewahn; F: Z. Mcrae, M. Lauritzen, T. Hartshorn; R: N. Kohlhagen, L. Mcrae, J. Mcrae; Int: A. Waite, D. Gilchrist, J. Fuerherdt, J. Mclinden, B. Emmerton HOLBROOK B: D. McGinty, L. Cottrell, J. Mckenna; HB: J. O'Brien, N. Pugh, T. Herriot; C: L. Wright, T. Jones, H. Black; HF: W. Herriot, B. Parker, A. Taylor; F: C. Smith, J. Keogh, K. Beaumont; R: B. Elwin, C. White, A. Bender; Int: C. Geddes, L. Bowen, L. Corrigan BILLABONG CROWS B: B Elliott, M. Cunningham, C. Ferguson; HB: M. Mallon, C. Elliott, J. O'Brien; C: J. Smith, M. Kohlhagen, S. Buntin; HF: B. Kenny, A. Sandral, J. Bourke; F: E. Schramm, C. Sandral, M. deRoos; R: W. Lane, T. Dowling, R. Sutcliffe; Int: J. Heath, J. Jackson, H. Dore, D. Dore HENTY B: D. Weston, C. Dumesny, A. Keller, HB: J. Ellis C. Willis, BR. Armstrong, C: I. Thommers, W. Bartlett, M. Heffernan, HF: L. O'Brien, J. Spencer, R. Jepson, F: N. Klemke G. Schuller D. Mott, R: D. Terlich, D. Maloney B. Connell HOWLONG B: T. Bridgman, C. Van Zanten, L. Wilson; HB: J. Steinke, T. Seymour, H. Brown; C: B. McLelan, A. Van Zanten, J. Kohn; HF: R. Andreatta, C. Hobbs, J. Franks; A. Reid, A. Barnes, J. Powell Hicks; R: M. Ladd, J. Moran, N. McGee; I: B. Pargeter, B. Moore, J. Lawrence, D. Kiffen JINDERA B: Jones, Ladgrove, Habel; HB: Irwin, Hutchinson, K. Porta; C: Redcliffe, Lynch, B. Porta; HF: Cramer, A. Middleton, Vogel; F: Kemp, Lanfranco, Flanagan; R: Testoni, Mackie, D. Middleton; Int: Ritchie, Smith, Harris MURRAY MAGPIES From: T. Cole, R. Barrett, D. Webb, P. Miles, J. Leavitt-Brown, N. Reemst, R. McGrath, D. Wayman, J. Murray, N. Delphin, J. White, L. Gillbee, T. Mcpherson, R. Gregory, D. Sutton, S. Wright, S. Butler, J. Edwards, L. Hale, J. Pizzolato, N. Cox, Z. Butler, A. Marcus, C. Burch, R. Edwards CDHBU B: L. Clark, H. Brockley, M. Clifton; HB: S. Fischer, T. Collier, A. Lavis; C: J. Villanueva, J. Lewis, B. Smith; HF: C. Dutton, S. Cordwell, B. Robbins; FF: R. Mills, B. Lewis, S. Hanrahan; R: B. Kirk, B. O'Rourke, J. Walton; Int: F. Kirk, N. Grant, Jack Lewis, M, O'Rourke RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: D. Clancy, W. El-Achkar, D. Harvey; HB: A. Talbot, F. Kohlhagen, J. Williams; C: C. Tinelt, E. Kreutzberger, B. Lieschke; HF: R. Lowe, A. Mutera, B. Parnell; F: T. Schirmer, C. Strang, A. Biu; R: T. Lieschke, J. Hurley, D. Thiele; Int: E. Smead, H. Stevenson, J. Rhodes HOLBROOK B: C. Schirmer, T. Hamson, J. Davis HB: D. Emerson, C. Wright, W. Jenkyn, C: T. Parker, J Webb, H. Greenhill HF: E. Pitt, M. Davis, C. Webb F: A. Cox, T. Scholz, J. Henry, R: J. Liddell, I. Schirmer, F. Scholes HOWLONG To be selected from: L. Kimball, W. Weidner, J. Lions, F. Thompson, H. Norris, C. Hogan, S. Lawrence, H. Just, T. Farnsworth, B. Farrington, M. Bromley, L. Harvey, C. Lindsay, C. Deas, E. Hogan, W. Sikorski, N. Gray, B. Hamilton, A. Lions, T. Hoskin, L. Harvey, F. Thompson, B. Hamilton, O. Moran JINDERA From: Wright, Wayenberg, Brown, Cossor, Manwarring, Lansdowne, Kerr, McMillan, R Brown, McPhee, Delahunty, Robertson, Shannon, Knight and Smith BROCK-BURRUM SAINTS B: S, Donovan, Z. Nesbit, D. Fenner; HB: D. Britton, H. , R. Harrap; C: Josh S, M. Denton, Isaac HF: T. Killalea, D. Korzinowski, D, Dunston; F:Tyson, N, Lee, W. Abbott; R: B. McWilliams, E. Mathews, K. Griparis; Bench: O. Donovan, J. Lindner, N. Taylor; HOLBROOK B: N. Harrison, Mackinlay, D. King HB: R. Barba, C. Glass, L. Mathewson C: D. Valena, H. Livermore, O. Cardile HF: O. King, E. Toll, W. Glass F: Dodds, Pitzen, L. Parker R: T. Parker, H. Greenhill, N. Robards; Interchange: Flewin, Finlayson, J. Livermore BILLABONG CROWS From: C Britton, C Doyle, D Sheridan, S Pierce, J Robb, T Sinca, B Thurston-Jackson, R Thurston, R Kenny, H Buntin, R Smith, J butler, N Stewart, C Donald, K Lurety, H Nixon, R Sheridan, J Paulton HOWLONG From: R. Pargeter, O. Just, J. Kohn, B. Morton, J. Hoskin, T. Lawrence, H. Jones, C. French, G.Cameron, N. Arnold, B. Potts, J. Cooper, H.Thompson, K.Saunders, J.Carroll, R.Duggan, C.Pumpa. N. Gray JINDERA From: O'Toole, Fyffe, C Wayenberg, Brown, Purvis, Delahunty, T Woodhead, Christensen, A Wayenberg, H Reid, Read, Tillmanns, F Woodhead, O Reid, Raymond, Knight, D Pearson, T Pearson RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: O. Coyle, A. Coyle, J. Doolan; HB: J. Emmerton, C. Fuerherdt, R. Graham; C: R. Kohlhagen, A. Kohlhagen, T. Lieschke, HF: J. Lieschke, M. Mclellan, C. Patrick-Beale; F: J. Vanderventer, F. Williams, C. Williams; R: J. Heir, A. Heir, R. Glasgow; Int: E. Glasgow CDHBU B: J. Bell, R. Collins, H. Norman; HB: B. Hamilton, P. Hanrahan, B. Ocep; C: A. House, L. Phibbs, B. Collins; HF: L. Smith, B. Dole, A. Bedford; F: C. Rogers, R. Collins, J. Wilson; R: C. Sandral, E. Bingham, N. Jones; INT: C. Corcoran, D. Norman, J. Collins, O. Bedford MURRAY CRAYS B: Leonard, Partington, Dowell; HB: Ryan, Barr, Knight; C: Tsolozidis, Thompson, Teunon; HF: Fluechter, Coleman, Uhrhane; F: Gollan, Murray, Summerfield; R: Lewin, Hartwig, Shippard, Int: Yost, Campbell, Kelly, Steel

