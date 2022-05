sport, australian-rules-football,

Wodonga Raiders v North Albury Wodonga Raiders B: D.Cox, J.Burke, C.Daly HB: J.Hodgkin, A.Daly, B.St John C: C.St John, J.Hodgkin, C.Taylor HF: M.Glass, D.Stafford, J.Twycross F: W.Farrer, M.Whitehead, B.Kantilla R: I.Muller, M.Beattie Int: S.McKenzie, C.Smith, T.Gibbs, N.Twycross North Albury B: G.Nigsch, T.Sharp, R.Polkinghorne HB: T.Broomhead, S.Azzi, J.Hayes C: F.Gardiner, C.Pattinson, A.Gardiner HF: J.Kennett, C.Norman, I.Campbell F: F.Ramage, J.Penny, J.King R: W.Maclean, C.Thomas, G.Godde Int: F.Gardiner, M.Eyers, H.Cooper, L.Boothey Yarrawonga v Wodonga Yarrawonga B: J.O'Dwyer, K.Sharp, L.Morey HB: M.Whiley, L.Masters, R.Einsporn C: R.Bruce, W.Wheeler, C.Griffiths HF: J.Meade, B.Frauenfelder, B.Coburn F: T.Lawrence, B.Seymour, Z.Cuppens R: L.Howe, H.Wheeler, N.Fothergill, Int: J.Urquhart, B.Symes, C.Mitchell, W.Sexton Wodonga B: S.Jewell, C.Morrison, D.Wortmann HB: A.Baker, J.Taylor, J.Barber C: K.Brown, J.Mathey, M.Jewell HF: K.Mimmo, T.Johnson, E.Redcliffe F: N.Bradshaw, O.Willding, N.Spiteri R: J.Brown, O.Greenhill, J.Clayton Int: C.Marr, I.Cassidy, G.Jones, A.Geddes Wodonga Raiders v North Albury Wodonga Raiders B: B.Packer, B.Jones, O.Halls; HB: R.Summerfield; C: W.McCarty, B.Mom; HF: N.Clarke, T.Christesen, E.Katalinic; F: N.Eckholdt, A.Sinclair; R: J.Harrigan-Purchase, B.Jerram; Int: J.Stewart North Albury B: C.Wenke, L.Boothey, C.Janissen; HB: D.Kirk, A.Kohne, D.McFaull; C: T.Godde, K.Mcfaull, J.Gare; HF: O.Ramsden, K.Wilson; F: R.Wise, B.Escott, Z.Bonetti; R: C.Bradbury, J.Drummond Yarrawonga v Wodonga Yarrawonga B: T.Nyholm, T.Bonat, X.Leslie; HB: S.Oswald, T.Lovell, R.Clarke; C: M.Hooper, M.Dwyer, D.O'Dwyer; HF: R.Bonat, M.Hemphill, J.Forge; F: M.Holgate, D.Arnold, J.Adkins; R: J.Hooper, C.Pearn, M.McCabe; Int: K.Tyson, B.Radford, H.Cartwright Wodonga B: L.Andrews, J.Zuber, N.Still; HB: G.Crothers, R.Venturoni, C.Wilson; C: R.Ritchie, B.Doswell, D.Kapay; HF: R.Jackson, J.Cassidy, J.Wright; F: D.Norman, J.Stefani; H.Kitching; R: E.Ritchie, Z.Nugent, B.Taylor Wodonga Raiders v North Albury Wodonga Raiders B: N.Bowey, N.Smith, J.Stewart; HB: M.Hudson, E.Morey; C: W.Conway, Z.Whitsed, M.Harding; HF: O.Robertson, K.Withers; F: B.Smith, A.Quinn, L.Mackley; R: T.Taylor, L.Reed, M.Tadeo; Int: H.Sweetman, W.Noonan North Albury B: J.Robson, A.Maclean, C.Taylor; HB: E.Hunt, A.Heinrich, A.Tremonti; C: L.Foard, T.Shearer, J.Carey; HF: J.OBrien, J.Csorba, T.Valentine; F: P.Lockwood, L.Kirk, C.Summers; R: M.Hemann-Petersen, J.Maher Yarrawonga v Wodonga Yarrawonga B: H.Mullins, B.Ryan, E.Byrne; HB: T.Oliver, W.Connell, H.Nagle; C: L.Forge, G.Surrey, N.Iddles; HF: A.Psaltiras, H.Surrey, D.Psaltiras; F: D.Pendergast, H.Frauenfelder, A.Doherty; R: M.Pendergast, C.Phibbs, O.Elliott Wodonga B: B.Coulston, N.Ritchie, H.Venturoni; HB: D.Mutsinzi, E.Tshijika, R.Gill; C: J.Mathey, B.Vyner, J.O'Toole; HF: A.Reichman, L.Sproule, J.Hawkins; F: W.Bradshaw, J.Flack, J.Marengo; R: C.Ainsworth, D.Finnimore, C.Anderson; Int: R.Mimmo BARNAWARTHA B: B Scammell, J Scammell, B Star; HB: J Star, B Haynes, T Haynes; C: J Spence, C Wiffen, W Prichard; HF: B Dalbosco, A Elias, T Anson; F: B McPherson, L Walker, J Woodall; R: M Exton, D Butters, J Williams; Int: N Sharp, J Spiers, S Quinn KIEWA-SANDY CREEK B: Turner, Carney, C.Beattie; HB: Blaszcyk, Evans, Martin; C: Ja.Andrews, Je.Andrews, Collins; HF: J.Bartel, N.Beattie, DiMizio; F: Wallace, Beattie, Ross; R: Mann, Jo.Hicks, Ja.Hicks; Int: Brown, Vogel, Croucher; Emg: McDonald, Simmonds MITTA UNITED B: B.Hodgkin, B. Hodgkin, K. Peters; HB: J.Peters, R. Tobin, S.Hillier; C: W.Tuenon, L.Hodgkin, J. McKenzie; HF: J.Bolton, B.Steele, J.Baude; F: J.Hodgkin, G. Gardener, G. Pendergast; R: L.Peters, J.Hodgkin, H.Tuenon; Int: J.Gollan, J Tregalgis, T. Kilgour YACKANDANDAH B: L. Maslen, A. Lingham, C. Martin; HB: H.McInnes, J. Hillary, B. Mcintosh; C: E. Patrala, B. Glass, L. Mcintosh; HF:L. McMillan, A. Greiner, J. Jarrett; F: R. Farrugia, J. Bannister, D. Price; R: N. Donaghey, J. OConnell, J. Jarrett; Int: B. Cartwright, B. Griska, W. Hooper WODONGA SAINTS B: Z Cooper L Andriske N Snook; HB: K Farquharson Z Nichols D Chandler; C: L Verbaan L Marshall L Hawkins; HF: M Robinson R Jenkins Z Pleming; F: J Berto S Spooner B Hanrahan; R: D Keene A Nowak B St John; Int: M Keating R Keating J Montgomery TALLANGATTA B:R Brock E Riddington J Wood; HB: K Goodman H Forelli S Barran; C: N Paton L Fraser B Hewatt; HF: J Killalea K Parsons K Mathieson; F:A Ciccone S Cannon B Maddock; R:S Spencer D O'Connell R Thomson; Int: B Stagg S Hunter J Russell BARNAWARTHA B: B Watson, R Terry, B Chant; HB: D Braut, G Taylor, T Hofert; C: M Fabris, B Helwig, S Johnson; HF: R Coates, I Evans; F: B Harvey, T Noonan, G Ebert; R: E Golley, R Yates, A Brown; Int: J Robinson, A Green, B Jones, C Loorham, T Carter KIEWA-SANDY CREEK B: Wright, J.Cardwell, Snaith; HB: Simmonds, McDonald, R.Cardwell; C:, Ayton, Booth, M.Damm; HF: Scamell, Bone, Berry; F: Carmody, Mona, Radford; Rucks: Kirk, Vogel, Baxter; Interchange: McMahon, McCoy, Thomas, B.Cardwell MITTA UNITED B: B.Dennis, M. Tobin, K.Han; HB: R. Turnbull, L. Tobin, M.Pleming; C: S. Gleeson, J. Elkins, J. Wilson; HF:C.Gordon, A.Hodgkin; j. Morgan F: T.Ellis, T.Hodgkin, C.Montgomery; R: D.Patonl, A.Sutherland, N.Johnson; Int:T.Hales WODONGA SAINTS B: J Pleming L Kelly A Sawyer; HB: L Calderwood B Easton E Barry; C: B Webb K Dixon A Killen; HF: G Cadman C Jarvis R Doolan; F: T Dempsey L Milgate Z Marmo; R: G Rumble J Cooksey M White; Int: C Cooper D Brom M Harriden T Brooks YACKANDANDAH B: W.Lawson L.Hillier S.Rogers; HB: J.Greenwood J.Davies J.Hernan; C: W.Shannon R.Calvert-Kora C.Hewat; HF: M.Baylis J.Meehan L.Meehan; F: L.Mckeeman M.Cameron J.Atwell; R: J.Maybury T.Hernan N.Houston; Int: J.Buckland S.Witherow L.Williams R.Pendergast TALLANGATTA B:C Elliott Lindsey McDonald H Jones; HB:P Miller B Windham Andrew Healy; C: A Drummond D Avery Adam Healy; HF T Cowie J Hill J Wickham; FF Luke McDonald J Ciccone C Jones; R: R Murphy B Devriers J Henderson; Int: R Lord C Haire C Ried BARNAWARTHA B: L Preston, C Munro, W Beattie; HB: W Satchell, D Brown, T Beattie; C: S Sanders, T Johnson, A Clark; HF: D Tait, J O'Connor, C Trujillo; F: L McFarlane, C Macpherson, B Chandler; R: C McKimmie, R Chant, B Prentice; Int: J McAuliffe, N Barker, L Ryan, M Knoth KIEWA-SANDY CREEK B: Furze, Leerentveld, West; HB: McCoy, Seymour, Mousley; C: Drage, Lawson, Heffernan; HF: Wilson, Taylor, Ingram; F: Redcliffe, Houston-Damic, Knight; R: Dove, McIntosh, Evans; Int: Scholz, Cross, Court, Anthony; Emg: Chase, Ozolins YACKANDANDAH Luke McAuliffe, Zachariah Kelly, Zavier de Hennin, Jim Lawson, Lachlan Muller, Tom McKenzie-McHar, Noah Gosling, Tallis Mcintosh, Fletcher Black, Ryley Whiting, Fletcher Stanyer, Kelly Freeman, Charlie Boyd, Ashwin Jansen, Harry Wilson, Mason Walker, Jazz Sallah, Archer Mason, Logan McAuliffe, Cameron Jones, Samson Kelly TALLANGATTA B: W. Kirk, L. Barlee, S. Hanley; HB: L. Abel, B. Brown, B. Ryan; C: M. Atkin, D. Kurnof, A. Ross; HF: R. Lord, J. Mccoll, C. Raw; F: J. Mansfield, H. Prichard, B. Nicklin R: C. Haire, C. Ried, M. Fulford; Int: D. Parker, McGuiness BARNAWARTHA B: T White, J Beattie, J Sheridan; HB: B Munro, T Lockhart, N Butters; C: J Parker, R Stephenson, W Whish-Wilson; HF: W Gannon, F Denniss, B Star; F: R Stephenson, H Wheeler, N Brooke; R: Z Laycock, S Chant, C Slade; Int: M Kosloff, A Kosloff KIEWA-SANDY CREEK B: Thompson, McCabe, Modra; HB: Skeers, Cooper, Leerenveld; C: Britton, Humphreys, Carmody; HF: Dove, Withers, Fleming; F: Nusser, O'Brien, Scolombe; R: McCabe, Johnson, McCoy; Int: Mathewson TALLANGATTA B: O. Ross, T. Pole, L. Adlam; HB: C. Ried, R. Mcfarlane, B. Edwards, C: Z. Moyle, H. Bosse, C. Mulquiney; HF: F. Butler, I. Field, A. Avery; F: R. McGrath, M. Sharpe, B. Butler, R: W. Hanley, A. Lord, N. Sheather, Int: J Atkin OSBORNE B: H. O'Connell, K. Schmetzer, Cl. Galvin; HB: D. O'Rourke, R. Hunter, R. Muggivan; C: M. Armstrong, Co. Galvin, M. Bahr; HF: E. OConnell, D. McMaster, C. Douglas; F: M. Rava, R. Collins, J. Mackie; R: H. Schmetzer, I. McDonnell, S. Rutland; Interchange: D. Madden, J. McDonnell, L. Armstrong BROCK/BURRUM SAINTS B: H. Weaven, D. Heagney, C. Brosolo; HB: B. Parr, T. Heagney, A. Saddler; C: J. Koschitzke, S. Boers, Z. Barton-Browne; HF: W. Mack, M. Seiter, K. Tallent; F: D. Yates, J. Spencer, J. Hanstead; R: J. Luff, D. I'Anson, T. Neander; Int: J. Miller, J. Boulton, M. Paddle CULCAIRN B: Roberts, Knobel, Haines; HB: Thomas, Peake, Welch; C: Bodycott, Wall, Muller; HF: Retallick, Grintell Heywood; F: Chesser, Knobel, Spendier; R: Knobel, Turvey, White; Int- Muller, Burhop, Lezius RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: J. Kotzur, K. Jensen, M. Robertson; HB: T. Holman, T. Plunkett, M. Haydon; C: N. Kohlhagen, D. Lieschke, N. Shelly; HF: H. Kreutzberger, N. Wardius, S. Herzich; F: B. Lieschke, J. Merkel, L. Emmerton; R: B. Lieschke, C. Duck, C. Williams; Int: T. Kohlhagen, N. Wenke, H. Wardius HOLBROOK B: C. Langlands, M. Oates, S. Joyce; HB: S. Leitch, A. Dear, C. Walsh; C: G. Keogh, M. Bender, A. Wettenhall; HF: M. Sharp, K. Heiner-Hennessy, B. Churchill; F: F. Parker, L. Gesture, L. Trethowan; R: L. Hamilton, J. Way, B. Carman Int: A. Sullivan, M. Hamilton, A. Cox BILLABONG CROWS B: C Magro, Z Kerr, M Beale; HB: D Cook, A. Austin, D Buntin; C: R. Davies, J. Simpson, T. Austin; HF: K Willet, N Cook, M O'Riordan; F: J Habermann, D Flanagan, M Anderson; R: A. Vuarchoz, N. Morris, L. Kerr, Interchange: D Dore, X Buntin, H Dore HENTY B: C. Murphy, M. Klemke, SA. Terlich; HB: F. Macreadie, G. Kennedy, B. Skeers; C: L. Sweeney, J. Klemke, A. Meyers; HF: E. Muller, T. Newton, S. Scott,F: A. Tunks, SH. Terlich, J. Holmes; R: N. Klimpsch, D. Hore, H. Ohlin; Int: D. Terlich T. Muller HOWLONG B: M. Hughes; J. Senior; H. Brown; HB: T. Logie, S. Newnam, H. Fisher; C: J. Steinke, C. Hamilton, T. McNamara; HF: B. Williams, P. Hancock, H. Clark; F: D. Cook, D. Stone, C. Brunnenmeyer; R: S. Morrison, B.Baker, D. Miles; I: C. Clarke, J. Fahey, B. McCormack. LOCKHART B: C. Widdup R. Shaw, T. O'Brien; HB: C. Burkinshaw, A. Grigg, B. Franklin C: A. Wooden, B. Guthrie, C. Sawosz; HF: K. Flood, M. Crompton, N. Donoghue; FF: J. Shilo, T. Nimmo, H. Brown ; R: D. Coates, M. King, L. Argus; INT: R. Kurrle, T. Green, J. Orr JINDERA B: Chamings, A. Speed, Harris; HB: Rowe, White, Blomeley; C: Dykes, Avage, Strauss; HF: R. Speed, Warren, Wilson; F: Flanagan, Dower, Collins; R: Lawrence, Browne, Dight; Int: Dempsey, D'Arcy, Woods MURRAY MAGPIES B: R. Evans, B. Hindhaugh, K. Maere; HB: R. Pretious, L. Martin, N. Lockhart; C: J. Quilty, S. Jones, B. Ryan; HF: S. King, W. Dickson, L. Bramley; F: R. Gregory, A. Whyte, J. Martin; R: T. Riella, J. Teesdale, P. Falkner; Int: J. Quinn, J. O'Brien, K. Butler CDHBU B: S. Ferguson, M. Collins, L. Dutton; HB: J. Wilson. R. Anderson, J. Pratt; C: T. Moloney, S. Schultz, K. Mills; HF: J. O'Donoghue, K. Docherty, B. Raggett; F: L. Schultz, R. Cannon, B. O'Rourke; R: C. Butler, K. Wilson, N. Rhodes; Interchange: L. McDonnel, J. Walton, B. McLean, T. Webb OSBORNE B: J. Driscoll, E. Morton, H. Smith; HB: M. McLeod, T. Schneider, M. Wickham; C: J. Kennedy, A. Madden, J. Forbes; HF: T. Webster, A. McMaster, C. Bender; F: R. Burton, H. Gleeson, B. Limbrick; R: R. Hunter, C. Willis, R. Farrall; Int: H. Morton, N. Williams, J. Ryan, L. Lane CULCAIRN B: Knobel, Steward, Nicholas; HB: Jenkins, Retallick , Muller; C: Willis, Kent , Rowston; HF- Atkinson, Frohling, Turvey; F: Atkinson, Davey, Hamilton; R: Johnstone, Barlow , Pumpa; Int: Willsch, Barlow, Manna, Phillips RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: M. Vandeventer, M. Jackson, Z. McRae; HB: C. Kotzur, C. Hogan, B. Lieschke; C: C. Jackson, A. Waite, L. Kirkwood; HF: H. Kennedy, J. Fuerherdt, S. Odewahn; F: Z. Mcrae, M. Lauritzen, T. Hartshorn; R: N. Kohlhagen, L. Mcrae, J. Mcrae; Int: D. Wardius, R. Fuerherdt HOLBROOK B: D. McGinty, M. Cooper, J. McKenna; HB: J. O'Brien, N. Pugh, L. Wright; C: H. Black, T. Jones, T. Heriot; HF: H. Mackinlay, B. Parker, J. Pieper; F: C. Geddes, N. Cottrell, C. Smith; R: D. Elwin, A. Bender, C. White; Int: M. Gledhill, J. Gledhill, J. Lin BILLABONG CROWS B: B. Elliott, P. Knight, B. Kenny; HB: K. Braddy, C. Elliott, J. O'Brien; C: J. Smith, M. Kohlhagen, E. Schramm; HF: J. Bourke, S. Buntin, J. Heath; F: D. Finch, M. Cunningham, A. Sandral; R: C. Sandral, Josh, R Sutcliffe; Int: C Ferguson, D Montgomery, M deRoos, B Creek HENTY B: D. Weston, C. Dumesny, A. Keller; HB: J. Ellis, C.Willis, BR. Armstrong; C: Thommers, W. Bartlett, M. Heffernan; HF: L. O'Brien, J. Spencer, R. Jepson; F: N. Klemke, G. Schuller, D. Mott; R: D. Terlich, D. Maloney, B. Connell HOWLONG B: T. Bridgman, m. Barraclough, L. Wilson; HB: B. Pargeter, T. Seymour, C. Van Zanten; C: B. McLellan, N. McGee, B. Moore; HF: R. Andreatta, M. Ladd, R. Loy; F: A. Barnes, J. Meyer, J. Scannell; R: J. Powell Hicks, A. Reid, B. Farrugia; I: D. Nelson, D. Kiffen, J. Franks JINDERA B: Irwin, Hutchinson, Ladgrove; HB: Jones, Millar, Flanagan; C: Radcliffe, Gratton, Lynch; HF: Cameron, Vogel, Porta; F: Wilson, Lanfranco, Middleton; R: Attree, Crawshaw, Louwrier; Int: Kemp, Cramer, Hanel, Mackie MURRAY MAGPIES From: D. Wayman, P. Miles, D. Webb, T. Cole, J. Leavitt-Brown, N. Reemst, L. Dalton, B. Sartore, S. Manning, R. Williams, J. White, B. Hume, S. Wright, B. Kohler, T. McPherson, N. Delphin, Z. Butler, S. Butler, L. Gillbee, J. Murray, R. Barrett, E. Davidson, D. Sutton, J. Edwards, T. Charles CDHBU B: S. Fisher, H. Brockley, L. Clark; HB: M. O'Rourke, T. Collier, A. Lavis; C: J. Villanueva, J. Lewis, B. Smith; HF: J. O'Rourke, B. Robbins, S. Cordwell; F: R. Mills, S. Hanrahan, J. McKenzie: R: B. Kirk, M.Dutton, C. Dutton; Int: J. McCann, N. Grant, S. Haigh, Jack Lewis BROCK-BURRUM SAINTS TBA RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: D. Clancy, W. El-Achkar, D. Harvey; HB: A. Talbot, F. Kohlhagen, J. Williams; C: C. Tinelt, E. Kreutzberger, B. Lieschke; HF: R. Lowe, A. Mutera, B. Parnell; F: T. Schirmer, C. Strang, A. Biu; R: T. Lieschke, J. Hurley, D. Thiele; Int: E. Smead, H. Stevenson, J. Rhodes, B. Phegan, B. Hoffmann HOLBROOK B: A. Cox, J. Davis, C. Schirmer; HB: D. Emerson, C. Wright, W. Jenkyn; C: C. Webb, J. Webb, H. Greenhill; HF: E. Pitt, M. Davis, O. Preston; F: T. Hamson, T. Cox, T. Scholz; R: J. Liddell, I. Schirmer, F. Scholes HOWLONG From: W. Weidner, J. Lions, F. Thompson, H. Norris, S. Lawrence, H. Just, T. Farnsworth, B. Farrington, M. Bromley, L. Harvey, C. Lindsay, C. Deas, W. Sikorski, N. Gray, B. Hamilton, T. Hoskin, D. Cameron, O. Moran, N. Orchard, S. Thompson, M. Kerr JINDERA From Shannon, Lloyd, Read, Wayenberg, R Brown, McPhee, Kilmartin, Jones,Pleydon, Lansdown, Smith, Manwarring, Delahunty, Robinson, Wroght, Kerr,Raymond, R Brown, McMillan, Lee, Cossor & C Brown BROCK-BURRUM SAINTS B: J. Shirley, Z. Nesbitt, S. Donovan; HB: R. Harrap, W. Abbott, D. Dunstan; C: E. Mathews, M. Denton, I. Norman; HF: D. Britton, N. Lee, T. Hawkins; F: D. Fenner, B. McWaters, K. Griparis; R: T. Killerlea, W. Auldist, D. Korzenowski; Int: O. Donovan, J. Black, H. Maddock, N. Taylor HENTY B: S. Singe, C. Wilson, T. Janetzki; HB: J. Knobel, M. Maclean, Z. Nish; C: S. Scott, E. Lieschke, M. Shoemark, HF: H. Doig, J. Klemke, A.White; F: W. Boyle, J. Tunks T. Brailey; R: M. Lieschke, B. Roulston, Z. Klemke; Int: M. Cocking O. Feuerherdt CDHBU B: K. Brown, M. Walsh, B. Thurston; HB: A. McFarlane, L. Hogan, B. Shepherd; C: N. Bingham, C. Norman, L. Smith, HF: J. Ferwerda, J. Bruce, M. Maclean; F: D. Purcell, B. Smith, S. Dawson; R: O. Collins, J. Mason, J. Sterling; Int: M. Barker, L. Gilchrist, P. Hanrahan CULCAIRN B: C. Holden, K. Bodycott, M, Simmons; HB: C. Scott, F. Wright, M. Turner; C: O. Woods, J. Muller, T. Scheetz; HF: B. Worth, L. Clancy, B. Fulton; F: T. Decosta, H. Lee, L. Chandler; R: J. Fagagaja, T. McGrath, C. Webster; Int: L. Knobel, L. Wright HOLBROOK B: N. Harrison, C. Mackinlay, D. King; HB: R. Barba, J. Pitzen, J. Livermore; C: L. Parker, H. Livermore, O. Cardile; HF: N. Dodds, C. Glass, L. Mathewson; F: B. Flewin, E. Toll, D. Valena; R: T. Parker, N. Robards, H. Greenhill; Int: O. King, J. Finlayson, W. Glass HOWLONG From: R. Pargeter, O. Just, J. Kohn, B. Morton, J. Hoskin, T. Lawrence, H. Jones, C. French, G. Cameron, N. Arnold, B. Potts, J. Cooper, H. Thompson, K. Saunders, J. Carroll, R. Duggan, C. Pumpa. N. Gray JINDERA From O'Toole, Fyffe, C. Wayenberg, C. Wayenberg, Brown, Purvis, Delahunty, T. Woodhead, Christenssen, A. Wayenberg, H. Read, H. Reid, Tillmanns, Lafferty, Kalina, F. Woodhead, O. Reid, L. Davies, Raymond, A. Davies, B. Wayenberg, D. Pearson, T. Pearson RAND-WALBUNDRIE-WALLA B: O. Coyle, A. Coyle, J. Doolan; HB: J. Emmerton, C. Fuerherdt, R. Graham; C: R. Kohlhagen, A. Kohlhagen, T. Lieschke; HF: J. Lieschke, M. Mclellan, C. Patrick-Beale; F: J. Vanderventer, F. Williams, C. Williams; R: J. Heir, A. Heir, E. Packer; Int: L. Fuerherdt, D. Fuerherdt CDHBU B: H. Norman , P. Hanrahan, A. Rhodes; HB: R. Collins, B. Dole, J. Bell; C: C. Rogers, B. Collins, N. Jones; HF:R. Pepper, B. Ocep, R. Norman; F: C. Corcoran, L. Smith: A. House; R: C. Sandral, , L. Phibbs, A. Bedford; INT: J. Collins, O. Bedford, W. Hogan HENTY B: D.Doughty. E. Hoskinson-Lacy. B. Klemke. HB: A. Knobel, B. Cunningham, Z. Gardiner; C: Au. Knobel, A. Scholz, O. Hooper, M. Klemke, R. Klemke, A. Male, F: C. Tunks, A. Lieschke,R: A. Frohling, Z. Cameron-Pani, R. Montgomery CULCAIRN B: C. Wild, M. Dunning, T. O'Keeffe; HB: L. Wotten, C. Lloyd-Wilson, H. Genter; C: S. Bai, L. Wright, T. Brand; HF: M. Pumpa, N. Godde, J. Hamson; F: S. Williams, L. Knobel, M. Simmons; R: A. Cameron-Pani, N.Mair, R. Grogan; Int: A. Lowen, J. Godde, JP Davies, R. Turner, C. Phillips, Z. Howard

/images/transform/v1/crop/frm/JENdlSLDLKe9as/d0a41730-3558-46ea-9710-61897b647c26.jpg/r69_0_1184_630_w1200_h678_fmax.jpg