Ovens and Murray, Tallangatta and Hume league football teams revealed

B: C. Langlands, M. Oates, S. Joyce; HB: S. Leitch, A. Dear, C. Walsh; C: A. Wettenhall, A. Sullivan, C. Brooksby; HF: B. Churchill, K. Heiner-Hennessy, E. Mackinlay; F: H. Smith, L. Gestier, F. Parker; R: L. Hamilton, J. Way, B. Carman; Int: M. Bender, M. Hamilton, B. Parker