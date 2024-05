Regent Cinemas Albury-Wodonga session times

(RL) = Regent Lounge, (RM) = RMAX, (RJ) = Regent Junior (GC) = Gold Class



GOLD CLASS

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES (CTC)

THU FRI 4:00 (GC) 6:00 (GC) 9:00 (GC)

SAT 3:45 (GC) 6:00 (GC) 9:00 (GC)

SUN 4:30 (GC) 6:00 (GC)

MON WED 4:15 (GC) 6:30 (GC)

TUE 5:00 (GC) 8:15 (GC)

THE FALL GUY (M)

THU FRI 3:00 (GC) 7:30 (GC)

SAT 1:00 (GC) 2:45 (GC) 7:30 (GC)

SUN 3:00 (GC) 7:45 (GC)

MON WED 3:15 (GC) 7:30 (GC)

TUE 3:30 (GC) 6:45 (GC)

THE WAY, MY WAY (PG)

SUN 2:00 (GC)

RMAX

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES (CTC)

THU FRI MON TUE WED 1:15 (RM) 4:30 (RM) 7:45 (RM)

SAT SUN 10:00 (RM) 1:15 (RM) 4:30 (RM) 7:45 (RM)

REGENT JUNIOR

KUNG FU PANDA 4 (PG)

SAT 10:30 (RJ) 1:00 (RJ)

IF (PG)

SUN 10:30 (RJ) 1:15 (RJ)

TRADITIONAL

ABIGAIL (MA15)

THU WED 9:30

FRI SAT SUN MON TUE 9:15

BOY KILLS WORLD (MA15)

THU 9:15

MON TUE 8:30

CHALLENGERS (M)

THU 3:00

FRI MON TUE 3:00 7:00

SAT 3:30 9:15

SUN 3:30 8:00

WED 7:00

CIVIL WAR (MA15)

THU FRI SAT MON TUE WED 1:00

FREUD'S LAST SESSION (M)

THU FRI SAT MON TUE WED 1:00

GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE (M)

THU FRI MON TUE 4:15

SAT 12:30

SUN 8:00

WED 3:00

GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE (M)

THU FRI SAT MON TUE 3:30 8:45

SUN WED 3:45 9:00

GOLDA (PG)

THU FRI SAT MON TUE WED 10:30 3:30

SUN 5:30

GREATEST DAYS (M)

SAT 11:45 6:45

SUN 3:00

IF (PG)

SUN 10:00 12:30 5:30

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES (M)

THU FRI MON TUE 11:30 6:00 8:45

SAT SUN 6:00 8:45

WED 11:00 6:00 9:00

KUNG FU PANDA 4 (PG)

THU FRI MON 11:00 1:15 6:00

SAT 4:30 6:00

SUN 10:00 12:30 3:00

TUE 10:30 6:00

WED 11:00 1:15

TAROT (M)

THU 2:00 7:00 9:30

FRI MON TUE 2:00 6:30

SAT 2:15 6:30

SUN 1:00 6:30

WED 9:30

THE FALL GUY (M)

THU FRI MON TUE 11:15 12:45 3:45 6:30 9:15

SAT SUN 10:00 12:45 3:45 6:30 9:15

WED 12:45 3:45 6:30 9:15

THE SOUND OF MUSIC (G)

SUN 2:00

THE WAY, MY WAY (PG)

SAT 10:00 3:15

SUN 11:40

WED 7:00

TRANSFORMERS: 40TH ANNIVERSARY EVENT (G)

WED 6:45

TROLLS BAND TOGETHER (G)

SAT SUN 9:30

WICKED LITTLE LETTERS (MA15)

THU FRI MON 10;30 3:30 6:15

SAT 10:30 6:15

SUN 10:30 6:30

TUE 3:30 6:15

WED 10:30 3:30

INTERNATIONAL CINEMA

SHINDA SHINDA NO PAPA (M)